Минкультуры будет письменно подтверждать даты выхода фильмов

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Министерство культуры введёт практику предварительного письменного подтверждения даты выхода фильма до выдачи прокатного удостоверения для удобства кинопрокатных компаний, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Зачастую кинопрокатные компании получают копию прокатного удостоверения за день, а то и в день начала проката картины.

"Я введу порядок для компаний, прыгающих на последнюю ступеньку трамвая, мы введём письменное подтверждение даты проката", — сказал Мединский журналистам.

Ранее между прокатчиком британского фильма "Приключения Паддингтона-2" компанией "Вольга" и Минкультуры возник спор: прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, ведомство уведомляло прокатчика о дате проката фильма еще 10 января, а предварительная продажа билетов без прокатного удостоверения является незаконной, по этому поводу министерство отправило заявление в надзорные органы.

В пятницу ситуация разрешилась: прокат "Приключений Паддингтона-2" начнется с 20 января.