Прокат фильма о Паддингтоне начнется с 20 января

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Фильм "Приключения Паддингтона-2", прокат которого должен был начаться 1 февраля, выйдет на экраны российских кинотеатров с 20 января, сообщил журналистам владелец компании "Вольга" Сергей Ершов.

"Ситуация разрешилась. Я благодарен регулятору, который пошёл нам навстречу, разрешил выйти на завтрашнее число", — сказал Ершов.

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул в разговоре с журналистами, что изначально релиз не переносился, прокатчику сразу было предложено 1 февраля. Но ряд кинотеатров начали продавать билеты, что незаконно. Эта продажа была остановлена министерством, добавил он.

Мединский сообщил, что в пятницу в Минкультуры крупные российские дистрибьюторы и продюсеры собрались вместе, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По словам министра, решение перенести картину на 20 января было принято исключительно для защиты интересов российского кино.

При этом режиссёр и продюсер Федор Бондарчук подчеркнул, что данная ситуация никак не связана с прокатом фильмов "Движение вверх" и "Скиф".

Ранее между прокатчиком британского фильма "Приключения Паддингтона-2" компанией "Вольга " и Минкультуры возник спор: прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, ведомство уведомляло прокатчика о дате проката фильма еще 10 января, а предварительная продажа билетов без прокатного удостоверения является незаконной, по этому поводу министерство отправило заявление в надзорные органы.

При этом в связи с этой ситуацией Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы. В то же время Федор Бондарчук, продюсер Дмитрий Рудовский и генеральный директор компании "Двадцатый Век Фокс СНГ" Вадим Смирнов направили письмо Медведеву, в котором поддержали протекционистскую политику министерства культуры в отношении отечественного кино.