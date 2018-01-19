Кончаловский и Герман-младший подписали письмо о защите интересов кино

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Режиссеры Владимир Бортко, Алексей Герман-младший, Андрей Кончаловский, актеры Евгений Миронов и Александр Домогаров, подписали письмо в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в котором поддержали протекционистскую политику министерства культуры в отношении отечественного кино.

В четверг режиссер Федор Бондарчук, продюсер Дмитрий Рудовский и генеральный директор компании "Двадцатый Век Фокс СНГ" Вадим Смирнов направили письмо Медведеву, в котором поддержали протекционистскую политику министерства культуры в отношении отечественного кино. В пятницу список подписавшихся пополнился именами режиссеров Владимира Бортко, Алексея Германа-младшего, Владимира Хотиненко, Карена Шахназарова, Андрея Кончаловского, Павла Лунгина, актеров Евгения Миронова, Александра Домогарова и Леонида Ярмольника, продюсера Натальи Мокрицкой, а также других деятелей киноиндустрии.

Ранее между прокатчиком британского фильма "Приключения Паддингтона-2" компанией "Вольга " и Минкультуры возник спор: прокатчик планировал выпустить фильм 18 января и начал предварительную продажу билетов, однако министерство выдало прокатное удостоверение только на 1 февраля. По словам замминистра культуры Сергея Обрывалина, ведомство уведомляло прокатчика о дате проката фильма еще 10 января, а предварительная продажа билетов без прокатного удостоверения является незаконной, по этому поводу министерство отправило заявление в надзорные органы.

При этом в связи с этой ситуацией Ассоциация владельцев кинотеатров попросила премьер-министра Дмитрия Медведева обратить внимание на сложившуюся обстановку в российской киноиндустрии, связанную с последовательным и чрезмерным усилением административного госрегулирования в последние годы.