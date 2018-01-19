Стала известно, когда объявят лауреатов Букеровской премии-2018

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости. Лауреатов престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize) в 2018 году объявят 22 мая, сообщили РИА Новости в пятницу в оргкомитете премии.

"Судьи выберут из "букеровской дюжины" — из 12 или 13 книг — в марте, в апреле последует шорт-лист. Лауреата назовут в мае 2018 года", — сообщили в оргкомитете.

Лонглист претендентов на награждение будет известен 12 марта, 12 апреля жюри представит шорт-лист. В прошлом году он состоял из 6 претендентов.

Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.

Лауреатом 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо"), на русском языке книга выходит в 2018 году в издательстве "Эксмо".