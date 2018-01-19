Следователи сказали, когда смогут назвать причины смерти Долорес О'Риордан

ЛОНДОН, 19 янв – РИА Новости, Мария Табак. Следствие по делу о кончине солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан ожидает результаты вскрытия и медицинских анализов, чтобы сделать заключение о причинах смерти, заявил представитель офиса коронера Стивен Эрл.

Коронер проводит расследование всех смертей, наступивших неожиданно или при необычных обстоятельствах. Задача коронерского дознания – установить причины смерти. О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет.

"Посмертное вскрытие состоялось и суд ожидает результатов различных анализов, которые были проведены", — сказал Эрл на заседании в рамках дознания по делу о смерти О'Риордан в коронерском суде Вестминстера.

Следующее заседание состоится 3 апреля.

Ранее столичная полиция Лондона заявила, что не рассматривает смерть О"Риордан как подозрительную.