Власти Смоленщины помогут в реставрации Смоленской крепостной стены

СМОЛЕНСК, 18 янв — РИА Новости. Власти Смоленской области окажут содействие стартующему летом этого года в Смоленской области волонтерскому проекту "Стена", который предусматривает работы по сохранению Смоленской крепостной стены — объекта культурного наследия, сообщил губернатор региона Алексей Островский.
Работы в рамках проекта, организованного российским военно-историческим обществом (РВИО), пройдут с мая по август, активное участие в этих работах примут волонтеры, которые будут помогать специалистам в том числе и в проведении уборочных работ на пряслах стены и внутри башен, а также на прилегающей территории.
"Администрация области, безусловно, готова оказать всемерное содействие в решении всех организационных вопросов при подготовке и реализации проекта "Стена", не требующих финансирования из бюджета субъекта в дополнение к средствам Федерации и РВИО. Данная позиция обусловлена жесткими требованиями соглашения, заключенного между субъектом и Министерством финансов России. Согласно документу, выделение региону средств осуществляется исключительно на выполнение социальных обязательств, стратегических инициатив и поручений руководства страны, в первую очередь, касающихся повышения заработной платы работников бюджетных учреждений", — заявил Островский.
При этом глава региона отметил, что при реализации проекта максимальное внимание необходимо уделить соблюдению правил безопасности, особенно при проведении работ, к которым будут привлекаться волонтеры.