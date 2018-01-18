Власти Смоленщины помогут в реставрации Смоленской крепостной стены

СМОЛЕНСК, 18 янв — РИА Новости. Власти Смоленской области окажут содействие стартующему летом этого года в Смоленской области волонтерскому проекту "Стена", который предусматривает работы по сохранению Смоленской крепостной стены — объекта культурного наследия, сообщил губернатор региона Алексей Островский.

Смоленская крепостная стена была сооружена выдающимся русским зодчим Федором Конем в 1595-1602 годах во время правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова. До настоящего времени сохранились лишь около трех километров сооружения и 17 из 38 башен.

Работы в рамках проекта, организованного российским военно-историческим обществом (РВИО), пройдут с мая по август, активное участие в этих работах примут волонтеры, которые будут помогать специалистам в том числе и в проведении уборочных работ на пряслах стены и внутри башен, а также на прилегающей территории.

"Администрация области, безусловно, готова оказать всемерное содействие в решении всех организационных вопросов при подготовке и реализации проекта "Стена", не требующих финансирования из бюджета субъекта в дополнение к средствам Федерации и РВИО. Данная позиция обусловлена жесткими требованиями соглашения, заключенного между субъектом и Министерством финансов России. Согласно документу, выделение региону средств осуществляется исключительно на выполнение социальных обязательств, стратегических инициатив и поручений руководства страны, в первую очередь, касающихся повышения заработной платы работников бюджетных учреждений", — заявил Островский.

При этом глава региона отметил, что при реализации проекта максимальное внимание необходимо уделить соблюдению правил безопасности, особенно при проведении работ, к которым будут привлекаться волонтеры.

"Данный вопрос, к сожалению, имеет первостепенное значение в связи с тем, что объект культурного наследия федерального значения сегодня стремительно ветшает. Привлекать волонтеров к проведению мероприятий, запланированных на крепостной стене, возможно только после выполнения профессиональными организациями неотложных противоаварийных работ, крайне необходимых в настоящее время. Такой порядок, в частности, позволит избежать несчастных случаев", — сказал Островский.

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