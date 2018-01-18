В Театральном музее Петербурга пройдет фотовыставка, посвященная Нурееву

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Первой выставкой в новом году в Театральном музее Санкт-Петербурга станет "Рудольф Нуреев. Последний визит", это будет фоторепортаж известного фотографа Валентина Барановского о последнем пребывании танцовщика Рудольфа Нуреева в Ленинграде в 1989 году, торжественное открытие экспозиции состоится 26 января, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения знаменитого танцовщика, добавили в музее. В юбилейной экспозиции представлены редчайшие снимки. И это лишь часть объемного фотографического материала, который вошел в альбом "Рудольф Нуреев. Последний визит". В рамках открытия выставки Барановский представит это уникальное издание.

Нуреев был известным танцовщиком ХХ века. Начинал выпускник Ленинградского хореографического училища имени Вагановой (ныне Академии русского балета) на сцене Кировского (Мариинского) театра и за короткое время стал кумиром ленинградской публики.

После того, как Нуреев эмигрировал за рубеж, он танцевал на самых престижных сценах мира, был руководителем Парижской оперы. Но он всегда помнил о родной школе на улице зодчего Росси и о Кировском театре — свидетеле его первых больших успехов. И зрители не забыли своего кумира — когда в свой последний приезд в Санкт-Петербург Нуреев выступил в спектакле "Сильфида", зал был переполнен.

Нуреев посетил хореографическое училище, встретился с бывшими учителями и коллегами. За каждым шагом артиста, от его встречи до прощания в аэропорту Пулково, следил объектив Барановского. Эти фотографии имеют не только художественное, но и историческое значение, подчеркнули в пресс-службе.

Для широкого зрителя выставка "Рудольф Нуреев. Последний визит" будет открыта с 27 января по 11 февраля, добавили в музее.