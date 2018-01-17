Прощание с кавээнщиком Владимиром Дудой пройдет в Новосибирске 19 января

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Прощание с известным кавээнщиком, легендарным капитаном команды "НГУ" Владимиром Дудой, скончавшимся во вторник после инсульта, состоится 19 января в новосибирском Академгородке.

"С 13.00 до 14.30 (09.00 мск – 10.30 мск) в холле ДК "Академия" состоится прощание с Владимиром Дудой", — написала на своей странице в Facebook член совета депутатов Новосибирска и глава общественного фонда "Академгородок" Наталья Пинус.

Похороны состоятся сразу после прощания на Южном кладбище в Академгородке. Организован сбор средств на похороны и поддержку семьи Владимира Дуды.

О смерти члена и капитана команды КВН "НГУ" Владимира Дуды во вторник на своей странице в Facebook сообщила телеведущая Татьяна Лазарева. Соболезнования выразили его друзья и коллеги, а также Ассоциация выпускников "СОЮЗ НГУ". Ему было 56 лет.

Владимир Дуда закончил механико-математический факультет Новосибирского госуниверситета. Был членом команды "НГУ", которая становилась чемпионом высшей лиги КВН 1987-88, 1991 и 1993 годов. В последние годы был известен как шоумен, был вице-президентом ассоциации выпускников НГУ.