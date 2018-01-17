Кинопремьеры недели: "Форма воды", "Скиф" и "Карп отмороженный"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Новая сказка от Гильермо дель Торо "Форма воды", политическая драма Джо Райта "Темные времена" с Гэрри Олдменом, исторический боевик "Скиф", "Приключения Паддингтона-2", сюрреалистический фильм Рустама Хамдамова "Мешок без дна" и трагикомедия "Карп отмороженный" выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Форма воды

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо в своем новом фильме не изменяет себе и снова рассказывает нам сказку, которая на этот раз происходит в начале шестидесятых годов в Америке времен Холодной войны.

Одинокая Лиза в исполнении Салли Хоукинс живет и работает в изоляции в секретной правительственной лаборатории. Однажды туда привозят человека-амфибию из Южной Америки, и Салли заводит с этим загадочным созданием роман.

Также в фильме снялись Октавия Спенсер, Майкл Шеннон, Ричард Дженкинс и Майкл Стулбарг. Творение дель Торо завоевало Золотого льва Венецианского фестиваля в прошлом году.

На сайте Rotten tomatoes картине поставили 8,4 балла из 10. По словам критиков, это самая визуально совершенная картина сказочника дель Торо, которая приправлена эмоциональной историей и запоминающейся игрой Хоукинс.

Темные времена

"Темные времена" — историческая драма от британского режиссера Джо Райта, которому не впервой снимать фильм в подобном жанре. После ревизии британской и русской классики и мелодрамы про Первую мировую войну "Искупление" режиссер обращается к событиям Второй мировой и непростой ситуации, в которой оказывается избранный в самом ее начале на пост премьер-министра Британии Уинстон Черчилль.

Ему предстояло решить непростую задачу: либо подписать с нацистской Германией мировое соглашение и спасти британский народ чудовищной ценой, либо продолжать сражаться с нацистами, несмотря ни на что. Заручившись поддержкой своей супруги Клементины, Черчилль стремился воодушевить британский народ на борьбу с идеями национал-социализма и навязываемой гитлеровцами "свободой" до победного конца.

Главную роль в фильме сыграл Гэрри Олдман. Также в картине снялись Кристин Скотт Томас, Лили Джеймс, Стивен Диллэйн, Рональд Пикап и Бен Мендельсон.

Скиф

Российская киноиндустрия продолжает производить исторические боевики — после масштабного "Викинга" и противоречивого "Коловрата" в прокат выходит "Скиф" режиссера Рустама Мосафира.

Действие фильма происходит во время смены цивилизаций. В Евразии начинается новая эра. Ушли в небытие гордые воины – скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц, "волков Ареса". Втянутый в междоусобные интриги ратник Лютобор (Алексей Фаддеев) отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница (Александр Кузнецов).

"Это не исторический фильм в чистом виде, хотя его действие происходит около тысячи лет назад. Это фэнтези на основе нашего далекого прошлого, когда на смену язычеству начали приходить новые цивилизационные формы, и между ними возникали серьезные столкновения", — поясняет продюсер картины Сергей Сельянов.

Приключения Паддингтона-2

Фильм "Приключения Паддингтона" основан на книгах писателя Майкла Бонда, считающихся классикой английской литературы. Впервые книга "A Bear Called Paddington" увидела свет 13 октября 1958 года. За почти 60 лет уже вышло 27 книг, которые были переведены более чем на 40 языков.

В новой части франшизы об обаятельном и хорошо воспитанном медведе Паддингтоне он находит уникальную старинную книгу. Пока медведь изо всех своих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.

В картине снялись Хью Грант, Брендан Глисон, Питер Капальди, Салли Хоукинс.

Фильм про воспитанного медведя оставил критиков в восторге — ему поставили 8,6 балла из 10. Рецензенты отметили, что картина будет настоящим наслаждением для зрителей всех возрастов.

Мешок без дна

Фильм-победитель Московского международного кинофестиваля Рустама Хамдамова "Мешок без дна" создан по мотивам новеллы Рюноскэ Акутагавы "В чаще".

История происходит во время правления императора Александра II. Фрейлина княжеского дворца рассказывает Князю сказку, которая происходит в прошлом, о мистическом убийстве царевича в лесу.

Участники истории — свидетели этого преступления — рассказывают разные версии этого происшествия, которые отличаются от того, что на самом деле произошло. Главную роль в фильме сыграла Светлана Немоляева.

Карп отмороженный

Елена Михайловна в исполнении Марины Нееловой скромно живет на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына (Евгений Миронов), работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Известный библейский сюжет, возвращение блудного сына, в интерпретации Владимира Котта оказывается актуальным в наши дни, когда поиски себя, водоворот якобы важных дел уводят нас от главного — того, что на самом деле имеет значение.

Рассказанная без морализаторства и с чувством юмора, эта история не может оставить зрителя равнодушным, недаром картина получила приз зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и 15-го международного кинофестиваля "Меридианы Тихого".