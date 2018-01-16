Полиция не рассматривает смерть солистки The Cranberries как подозрительную

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полиция Великобритании не рассматривает смерть солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как подозрительную, сообщает издание Metro.

О'Риордан скоропостижно скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет.

Как пишет издание, полиция не выявила "ничего подозрительного" в связи со смертью певицы. Дело будет передано следователю, занимающемуся вопросами внезапной смерти.

О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица была разведена, у нее осталось трое детей.