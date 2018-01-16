В Москве госпитализировали актера Сергея Горобченко

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Актера Сергея Горобченко госпитализировали с диагнозом "панкреатит", о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Панкреатит — дело тонкое… Так определили. С каждым может… Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела…!!! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы… Ну и плюс праздники" — написал Горобченко, опубликовав свое фото в больнице. Актер также поблагодарил друзей, которые привезли его в больницу.

Горобченко родился в в 1972 году в городе Североуральск. Закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, затем работал в Санкт-Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова. Он сыграл около 80 ролей, в том числе, в фильмах "Братья Карамазовы", "Доктор Живаго", "Бумер", "Марш Турецкого" и других.