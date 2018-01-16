Актер Тимоти Шаламе отдаст гонорар за съемки у Вуди Аллена жертвам насилия

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американский актер Тимоти Шаламе заявил, что пожертвует свой гонорар за съемки в новом фильме Вуди Аллена в фонды помощи жертвам сексуального насилия Time's Up и RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network).

Ранее американская актриса Ребекка Холл пожертвовала гонорар от съемок в фильме Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" фонду Time's Up на фоне секс-скандалов, разгоревшихся в последнее время в киноиндустрии и шоу-бизнесе.

"В последнее время меня несколько раз спрашивали о решении работать над фильмом с Вуди Алленом прошлым летом. Я не могу ответить на вопрос прямо из-за наложенных на меня по контракту обязательств. Но могу заявить следующее: я не хочу получать доход от работы над этим фильмом, и поэтому я собираюсь пожертвовать всю мою зарплату трем благотворительным организациям: Time's Up, центру ЛГБТ в Нью-Йорке и RAINN", — сообщил актер в Instagram.

Шаламе снялся в фильме Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке", который выйдет в прокат в 2018 году.

Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Мэлоун (Дилан) Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию с его стороны. Предполагаемые сексуальные отношения Аллена с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против режиссера тогда выдвинуто не было.

Вуди Аллен — американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен — один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них — "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен — 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".