В Amazon продажи альбома The Cranberries подскочили на 900000%

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Продажи последнего альбома ирландской рок-группы The Cranberries увеличились на 900000% в чарте Amazon после смерти солистки группы Долорес О'Риордан, пишет газета Daily Mail.

В понедельник стало известно, что О'Риордан скончалась в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи. Экспертиза для установления причины смерти певицы продолжается.

"Последний альбом группы с участием О'Риордан под названием Something Else занял первое место в чарте Amazon с необычайным скачком продаж альбома на 913350%", — сообщает издание.

Второе место в чарте занял сольный альбом О'Риордан Are You Listening. Третье и четвертое место также занимают альбомы ирландской группы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан на сцене. Фрагменты выступлений

В чарте iTunes группа заняла пятое место с песней Linger. Хиты группы Zombie и Dreams заняли восьмое и девятое место соответственно.

The Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Певица состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.