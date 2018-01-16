Организатор концертов рассказал о первых визитах О'Риордан в Россию

Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне

Долорес О'Риордан выступает на концерте в Барселоне

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава концертного агентства, которое организовывало концерты Долорес О'Риордан и The Cranberries в России, Дмитрий Сараев рассказал о первых приездах певицы в страну.

Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи.

"Так получилось, что агентство "RIFF" познакомило Россию и с сольными концертами Долорес, и с живыми представлениями The Cranberries первыми в 2007 и 2010 годы соответственно. Что вспоминается? Особенно 2007 год. Отличное, практически аншлаговое выступление Долорес и Ко в Москве, несмотря на то, что весь бэк-лайн коллектива улетел по ошибке в другой город. Мне тогда показалось, что Долорес как-то не очень здорово выглядела и провела со своим тогдашним супругом Доном Бартоном (экс-менеджер Duran Duran) практически все время, не выходя из номера", — сказал РИА Новости директор RIFFagency Дмитрий Сараев во вторник.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Солистка The Cranberries Долорес О'Риордан на сцене. Фрагменты выступлений

По его словам, за этим выступлением последовали концерты The Cranberries в Москве и Санкт-Петербурге в мае 2010-го года. "Что могло случиться вчера в английском отеле, вернее, в чем причина — трудно сказать. В 2014 году она развелась с Бартоном и вернулась жить из Канады в Ирландию. В 2017 году Долорес не раз говорила публично о своей борьбе с биполярным расстройством психики. Очень жаль, всем любимым и любящим Долорес — соболезнования", — добавил собеседник агентства.

The Cranberries — одна из самых известных ирландских групп. Особенно популярна была в 90-е и нулевые. В 2003 году участники коллектива объявили о перерыве, однако в 2009 году воссоединились. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы.