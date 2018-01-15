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Культура

В Новосибирском театре оперы и балета сменился гендиректор

18:0015.01.2018
(обновлено: 18:02 15.01.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовосибирский театр оперы и балетаНовосибирский театр оперы и балета
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Экс-директор Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского Ара Карапетян назначен гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник на встрече с коллективом театра.

Художественный руководитель театра Владимир Кехман перед открытием после реконструкции малой сцены Новосибирского академического театра оперы и балета. 2 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Владимир Кехман хочет создать "дирекцию императорских театров"

В начале декабря 2017 года стало известно, что Кехман ушел с поста генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. Исполняющей обязанности гендиректора была назначена Снежана Любарь, которая подписала приказ о назначении Кехмана художественным руководителем театра.

Кехман был гендиректором театра с марта 2015 года. Глава Минкультуры РФ тогда сообщил журналистам, что Любарь находится на испытательном сроке на посту и.о. директора до июня 2018 года.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНовый генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Ара Карапетян после представления на собрании коллектива театра. 15 января 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новый генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Ара Карапетян после представления на собрании коллектива театра. 15 января 2018

"Как полагается на любом корабле, даже если все первые помощники, лоцманы работают хорошо, должен быть капитан, который несет полную личную ответственность за переданную ему организацию. Долго советовавшись, а мы проводили сложный многоступенчатый конкурс, советовались с командой театра, с врио губернатора Андреем Травниковым, с полпредом Сергее Меняйло… Результатом появилась кандидатура Ары Арамовича Карапетяна… Уверен, что под руководством Ары Арамовича хороший темп развития продлится и дальше", — сказал Мединский.

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии после реконструкции малой сцены Новосибирского академического театра оперы и балета. 2 декабря 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мединский открыл малую сцену Новосибирского театра оперы и балета

Глава Минкультуры отметил, что за время работы предыдущего руководства новосибирский театр добился выдающихся успехов. Объем проданных билетов и оказанных услуг в 2017 году составил почти 300 миллионов рублей, что на 75% больше, чем было "пару лет назад". "Это говорит о том, что ваше искусство востребовано. Очень благодарен Владимиру Абрамовичу Кехману и Снежане Борисовне Любарь. Вы большие молодцы", — сказал он.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представляют нового генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Ару Карапетяна на собрании коллектива театра. 15 января 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр культуры РФ Владимир Мединский и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников представляют нового генерального директора Новосибирского театра оперы и балета Ару Карапетяна на собрании коллектива театра. 15 января 2018

Мединский также сообщил, что Карапетян около 20 лет проработал в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где прошел большой путь от дирижера до руководителя театра, а в последние месяцы стал успешным антикризисным менеджером в Московском театра имени Б.А. Покровского.

Ара Карапетян родился в 1969 году в Ереване. В 1992 году работал дирижером Музыкального театра Санкт-Петербургской консерватории. В 1992-1997 годах — дирижер Пермского академического театра оперы и балета. С 1997 года — дирижер Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2005 по 2013 годы являлся директором-распорядителем театра, а с 2013 по 2016 годы занимал должность генерального директора. С сентября 2016 года по май 2017 года — вице-президент и артистический директор Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР).

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