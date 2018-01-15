Ребекка Холл отдала гонорар от съемок у Вуди Аллена жертвам насилия

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американская актриса Ребекка Холл пожертвовала гонорар от съемок в новом фильме Вуди Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке" фонду помощи жертвам сексуального насилия Time's Up на фоне секс-скандалов, разгоревшихся в последнее время в киноиндустрии и шоу-бизнесе.

Холл снималась в фильме Аллена "Вики Кристина Барселона" в 2008 году. В 2018 году выйдет еще одна картина режиссера с участием Холл — "Дождливый день в Нью-Йорке". Актриса написала в своем Instagram, что сожалеет об этом.

Холл сообщила, что не только решила пожертвовать в фонд помощи жертвам сексуального насилия Time's Up гонорар от съемок в фильме, но и в дальнейшем продолжит делать взносы. "Я с нетерпением жду, что смогу работать и стать частью этого позитивного движения к переменам не только в Голливуде, но и, надеюсь, во всем мире", — написала актриса, не уточнив сумму отчислений.

Как отмечает Холл, она согласилась на съемки у Аллена за семь месяцев до того, как одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки актрис. Она пишет, что в связи с этим перечитала обвинения Мэлоун (Дилан) Фэрроу в адрес Аллена. "Я жалею о своем решении, сегодня я не приняла бы его", — написала Холл.

Первого февраля 2014 года в блоге газеты New York Times появилось письмо 28-летней Фэрроу, приемной дочери Вуди Аллена. В открытом письме она рассказала, как в семилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны неоднократного обладателя премии "Оскар". Предполагаемые сексуальные отношения Аллена с девочкой уже были предметом расследования в 1993 году, но никаких обвинений против режиссера тогда не было выдвинуто.

Вуди Аллен — американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. Аллен — один из самых плодовитых американских кинорежиссеров, снявший 50 кинолент. Среди них — "Энни Холл" (1977), "Манхэттен" (1979), "Ханна и ее сестры" (1986), "Матч Пойнт" (2005), "Полночь в Париже" (2011). Аллен — 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии "Оскар".