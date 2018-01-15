Пранкеры Вован и Лексус отправят песню Владимира Кузьмина "Биномо" в Госдеп

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Песню, написанную по мотивам пранка Алексея Столярова (Лексуса) и Владимира Кузнецова (Вована) с постпредом США в ООН Никки Хейли, отправят в Государственный департамент США — об этом в разговоре с РИА Новости рассказал один из пранкеров.

В начале января 2018 российский музыкант Владимир Кузьмин опубликовал на YouTube песню "Биномо", в которой в ироничной манере поведал об одноименном несуществующем острове. Композиция в стиле регги повествует о стране, где "славно жить", а предваряет клип титр: "Основано на реальных событиях". Таким образом Кузьмин откликнулся на недавний розыгрыш пранкерами Никки Хейли, в котором она проявила вопиющее незнание географии.

Пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) поговорили по телефону с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в декабре 2017, задав ряд вопросов.

В том числе, они упомянули о некоем острове Биномо, где прошли выборы, в которые вмешалась Россия. На вопрос о том, слышала ли Хейли о таком острове (на самом деле несуществующем), постпред ответила утвердительно. "Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией", — сказала Хейли, когда речь зашла о вмешательстве России.

По словам Лексуса, теперь название "Биномо" у многих во всем мире ассоциируется со "знаниями" Госдепа в географии.

"Буквально за несколько минут до звонка мы решили, что проверим Хейли, как и других американских дипломатов, по географии, и "Биномо" было первое, что пришло в голову. У нас был похожий случай, когда мы общались с конгрессменом Максин Уотерс про Лимпопо. Они пытаются показать, что в курсе всех международных дел, а на самом деле совершенно некомпетентны. Никки Хейли — пример такого американского "образования", – сказал собеседник РИА Новости.

"У нас есть общие знакомые с Владимиром Кузьминым, — добавил Лексус. — Видимо, история с разговором так его впечатлила, что он решил записать эту милую песню в стиле регги. Это была полностью его инициатива".

Пранкер отметил, что песня очень позитивная, легко запоминается. "Она говорит о том, что США не нужно отчаиваться. Я бы хотел, чтобы ее слушал весь Госдепартамент США. Думаю, отправлю ссылку им в аппарат. Мы долго общались и переписывались, прежде чем состоялся разговор с Хейли. Теперь отправим запись и продолжим дальше троллить", — сказал пранкер.