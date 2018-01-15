В Петербурге состоялась премьера спектакля о Дали режиссера Паски

Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге

Артисты в сцене из спектакля La Verita в постановке Даниэля Финци Паски на сцене Большого Драматичекого театра им. Товстоногова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Спектакль одного из ведущих мировых режиссеров, швейцарца Даниэле Финци Паски "La Verità", посвященный Сальвадору Дали, впервые показали в России на сцене Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова в Санкт-Петербурге. Представления пройдут с 13 по 21 января.

"В этот раз мы приехали в Санкт-Петербург. Мы объехали со спектаклем 56 городов мира, но в России не были. В Россию мы приехали с этим спектаклем в первый раз", — рассказал режиссер журналистам.

Финци Паска в 2010 году увидел занавес к балету "Безумный Тристан", расписанный в 1940-х годах Сальвадором Дали для Метрополитен-опера. Под впечатлением от этой работы он создал завораживающий спектакль "La Verità", где драматическое искусство, цирк, музыка и танец соединились в красивую историю о любви. "La Verità" — это акробатическая поэма: в сменяющих друг друга сюрреалистических картинах 11 артистов представляют историю о любви и истине.

"Около 7 лет назад один фонд, который поддерживает искусство, нашел занавес, который был расписан Сальвадором Дали, его отреставрировали. Он когда-то расписал этот занавес для постановки оперы "Тристан и Изольда" в Метрополитен-опера. Фонд хотел дать этому занавесу жизнь, то есть, не поместив его в музей, а дать жизнь, как театральному занавесу. Поэтому они вышли на нас и предложили нам посмотреть на этот занавес… Вот так мы пришли к Дали, к его миру. Мы глубоко изучили его творчество, но особенно последнюю часть его жизни и творчества", — сказал режиссер.

Три года оригинальный занавес, нарисованный Дали, был частью спектакля. Сейчас в представлении используется сертифицированная копия занавеса.

По словам режиссера, мировая премьера постановки состоялась в 2013 году, но со временем спектакль становится только лучше. "Во время каждого нашего турне мы проводим минимум 20 часов в неделю репетиций. Мы все время шлифуем, подчищаем что-то, делаем что-то менее тяжеловесным, более легким. Спектакль всегда живой и завтра ты всегда можешь сделать его лучше, можешь его улучшить", — сказал Финци Паска.

Он также отметил, что в спектакле "La Verità", который идет на итальянском и английском языках с субтитрами, в Петербурге прозвучит фрагмент на русском языке. "Спектакль идет с субтитрами. Но мы решили попробовать выучить немножко русский язык. В спектакле несколько фраз прозвучат по-русски. Мы стараемся всегда приблизиться к местной публике, даже если это не наш родной язык, мы стараемся выучить хоть что-то, чтобы быть ближе", — сказал он, отметив, что работать в БДТ для него большая честь.

"Для меня большая честь быть здесь, работать в таком театре, с такой историей", — добавил режиссер.

Даниэле Финци Паска — режиссер, хореограф, писатель и клоун. В России он известен, прежде всего, как постановщик церемонии закрытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи и открытия Паралимпийских игр. Для Мариинского театра он поставил спектакли "Аида" и "Верди. Реквием", которые создавал вместе со своим постоянным соавтором, художником Жаном Рабассом — обладателем двух кинопремий "Сезар".