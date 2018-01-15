"Нелюбовь" Звягинцева вошла в конкурсную программу кинофестиваля в Норвегии

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Картина российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" наряду с 11 другими работами из разных стран мира вошла в конкурсную программу крупнейшего кинофестиваля Норвегии TIFF, который открылся в понедельник в заполярном Тромсё, сообщается на сайте фестиваля.

Международный кинофестиваль TIFF — крупнейший фестиваль художественного и документального кино в Норвегии, проводится с 1991 года. В программу кинофестиваля в 2018 году вошли около 100 художественных, документальных и анимационных картин режиссеров из десятков стран мира.

Практически каждый год в конкурсной программе фестиваля заявляются работы российских режиссеров, причем Звягинцев участвует в конкурсе TIFF не впервые – норвежские зрители уже увидели здесь премьеру "Левиафана", "Елены" и некоторых других работ режиссера.

Как отмечают организаторы, российские ленты пользуются особой популярностью у норвежского зрителя на фестивале. Здесь не скрывают, что российское кино — это часть истории фестиваля, концепции для его развития. Одной из своих миссий фестиваль считает посредничество между Западом и Востоком.

В конкурсную программу фестиваля, помимо "Нелюбви", в этом году вошли еще 11 фильмов из разных стран, в том числе немецкий фильм "Аустерлиц", франко-китайская картина "Ангелы носят белое", американская "Экслибрис: американская публичная библиотека", сербско-хорватская "На другой стороне", испанская "Лето 1993" и другие. Во внеконкурсной программе зрители также увидят российские ленты – "Голова. Два уха" Виталия Суслина, дебютную картину учителя из Якутии Дмитрия Давыдова "Костер на ветру", работу мурманских документалистов "Дорога в Арктику".

Фестиваль ежегодно посещают больше 60 тысяч человек – это больше, чем население самого города, где он проводится.