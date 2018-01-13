Американская киноакадемия завершила отбор номинантов на премию "Оскар"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Американская академия киноискусств в пятницу завершила голосование по отбору фильмов — номинантов на премию "Оскар", сообщается в Twitter академии.

"Голосование по номинантам на Оскар завершается сегодня. За кого вы будете болеть 23 января?", — говорится в сообщении.

Номинантов во всех категориях "Оскара" объявят 23 января. Финальное голосование за победителей пройдет с 20 по 27 февраля, имена лауреатов будут объявлены на 90-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.

Как сообщали организаторы ранее, право на участие в борьбе за звание лучшей картины года имеет 341 полнометражный художественный фильм. К участию в состязании в категории "лучший фильм на иностранном языке" были приняты ленты от 92 стран, девять из них, в том числе российский фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, ранее были отобраны к конкурсу.

Академия кинематографических наук и искусств США объединяет около шести тысяч деятелей кино и смежных профессий. Номинантов в отдельных категориях выбирают академики соответствующих подразделений организации, за претендентов на "Лучшую картину года" голосует весь состав киноакадемии.