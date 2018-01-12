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Культура

Выходные в Москве: выставка о цветах и власти и концерт Дениса Мацуева

15:1512.01.2018
(обновлено: 15:34 12.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПианист Денис Мацуев. Архивное фотоПианист Денис Мацуев. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выставка о цветах и власти "Wild Flowers – Volume II" в галерее Iragui, закрытие скандальной выставки американского художника Джока Стерджеса, концерт Дениса Мацуева и мини-фестиваль электронной музыки в рамках выставки "TECHNE. Пролог", а также спектакль "Капитан Фракасс" и показы фильмов "Большая игра" и "Последний портрет" пройдут в выходные в Москве.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Выставки

Галерея Iragui представляет выставку "Wild Flowers – Volume II" португальского куратора Карлуша Нуроня Фейу, которая объединяет произведения тринадцати международных художников разных поколений, работающих с разными медиа. В каждой работе, выбранной португальцем для выставки, исследуется мотив цветка. Истоки создания выставки лежат в кураторском исследовании флоры как механизме репрезентации власти. Наивная и сентиментальная эстетическая ценность цветка представляет собой лишь обманчивую оболочку, за которой скрываются более глубокие концептуальные рассуждения. Цветы – это лейтмотив данного проекта, повторяющийся визуальный образ, который через категорию красивого представляет разные художественные мировоззрения.

Эти выходные — последний шанс увидеть скандальную выставку американского фотографа Джока Стерджеса, которую из-за наплыва посетителей Центр фотографии имени братьев Люмьер продлил на пять дней. Проект "Без смущения" был открыт в начале сентября 2016 года. Он состоял из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми Стёрджес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении своей долгой творческой карьеры. Начав работу сериями в 1970-е годы, Стёрджес запечатлел 3 поколения моделей. Кадры раскрывали их красоту, они добровольно и без смущения позировали фотографу. В прошлом году выставку пришлось закрыть спустя две недели после обращения депутата Елены Мизулиной. Кроме фотографий Стёрджеса на выставке "Без смущения 2.0" можно будет познакомиться с историей конфликта, выдержками из газет, фотографиями и видеосюжетами медиа, освещавших закрытие выставки, документами криминалистической экспертизы и следствия.

Концерты

Международный Дом Музыки. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Москве пройдет Рождественский фестиваль духовной музыки
Crocus City Hall предлагает встретить старый Новый год с пианистом Денисом Мацуевым и обещает, что сюрпризов на концерте будет больше, чем шаров на новогодней елке. Выступление пройдет с участием Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением Александра Соловьева. В первом отделении концерта прозвучит Концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, а во втором — "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина c джазовыми каденциями самого маэстро, в которой к нему присоединятся Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).

В Государственном центре современного искусства пройдет мини-фестиваль электронной музыки и звукового искусства в рамках параллельной программы выставки "TECHNE. Пролог". В течение всего дня в стенах Центра будут выступать греческий даб-продюсер Jay Glass Dubs, шеф архивного издательства Akuphone, француз Шеб Жеро, а также российские музыканты и звуковые художники Zurkas Tepla, Ivan Zoloto, Full of Nothing, Amateur Exorcist, Артур Кузьмин, We Know Nonsense, Алексей Юхалов, Don't Leave Me on the Speaker.

Театры

Московский театр на Таганке. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Театр на Таганке готовит спектакль "Беги, Алиса, беги" к юбилею Высоцкого
В Мастерской Петра Фоменко пройдет показ премьерного спектакля "Капитан Фракасс" по одноименному роману Теофиля Готье. Настоящее имя героя "авантюрного романа" Готье (1863) — барон де Сигоньяк, но большую часть приключений он проживает под маской Капитана Фракасса, которого изображает в представлениях бродячей труппы. Барон становится актёром, влюбившись в "примадонну" труппы, красавицу Изабеллу. Он готов следовать за ней повсюду, но, чтобы не порочить благородную фамилию, скрывается под именем Капитана Фракасса (по-русски – Капитан-Бахвал). Маска забияки, хвастуна и скандалиста – одна из расхожих масок комедии дель арте – помогает барону сделаться неузнаваемым на сцене. Но, назвавшись Капитаном Фракассом, вне сцены герой ведет себя скорее как Д"Артаньян, демонстрируя верность и преданность возлюбленной, которую он защищает, рискуя жизнью.

В Центре имени Мейерхольда покажут спектакль "Космос, или на край вселенной". "Это спектакль-путешествие для всей семьи. Разгуливая по Вселенной, мы узнаем о звездах, о планетах, о том, в какую сторону крутится Земля и что скрывает Луна с той своей стороны, которой нам не видно. В разных галактиках возможны неожиданные, но очень приятные встречи. Будьте внимательны: могут привидеться исторические личности космического масштаба — например, такие как Коперник. Просим сохранять спокойствие и следовать правилам космической безопасности", — рассказывают в театре.

Кино

© РИА Новости / Дмитрий Донской
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Движение вверх как движение вперёд
В эти выходные в кинотеатрах можно посмотреть режиссерский дебют оскароносного голливудского сценариста Аарона Соркина "Большая игра". Свой дебют он посвятил реальной истории Молли Блум, которая, устав быть на вторых ролях, открыла собственное частное казино в Лос-Анджелесе, где играли кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Главную роль исполнила Джессика Честейн. Также в картине снялись Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера.

Еще один обаятельный байопик — "Последний портрет" Стэнли Туччи. Главным героем комедийной драмы становится один из крупнейших художников XX века Альберто Джакометти в исполнении оскароносного Джеффри Раша. По сюжету, на одной из выставок живописец знакомится с американским критиком Джеймсом Лордом, роль которого досталась звезде нашумевшей мелодрамы "Зови меня своим именем" Арми Хаммеру, и заверяет приезжего гостя, что сумеет написать его идеальный портрет буквально за два дня. Неделю за неделей Лорду приходится менять билеты домой, тратя на это целое состояние; постепенно американец осознает, что художник никогда не напишет картину, которая будет полностью его устраивать.

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