Выходные в Москве: выставка о цветах и власти и концерт Дениса Мацуева

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Выставка о цветах и власти "Wild Flowers – Volume II" в галерее Iragui, закрытие скандальной выставки американского художника Джока Стерджеса, концерт Дениса Мацуева и мини-фестиваль электронной музыки в рамках выставки "TECHNE. Пролог", а также спектакль "Капитан Фракасс" и показы фильмов "Большая игра" и "Последний портрет" пройдут в выходные в Москве.

Выставки

Галерея Iragui представляет выставку "Wild Flowers – Volume II" португальского куратора Карлуша Нуроня Фейу, которая объединяет произведения тринадцати международных художников разных поколений, работающих с разными медиа. В каждой работе, выбранной португальцем для выставки, исследуется мотив цветка. Истоки создания выставки лежат в кураторском исследовании флоры как механизме репрезентации власти. Наивная и сентиментальная эстетическая ценность цветка представляет собой лишь обманчивую оболочку, за которой скрываются более глубокие концептуальные рассуждения. Цветы – это лейтмотив данного проекта, повторяющийся визуальный образ, который через категорию красивого представляет разные художественные мировоззрения.

Эти выходные — последний шанс увидеть скандальную выставку американского фотографа Джока Стерджеса, которую из-за наплыва посетителей Центр фотографии имени братьев Люмьер продлил на пять дней. Проект "Без смущения" был открыт в начале сентября 2016 года. Он состоял из фотографий семей нудистов Франции, Северной Калифорнии и Ирландии, с которыми Стёрджес дружил и общался. Автор фотографировал их на протяжении своей долгой творческой карьеры. Начав работу сериями в 1970-е годы, Стёрджес запечатлел 3 поколения моделей. Кадры раскрывали их красоту, они добровольно и без смущения позировали фотографу. В прошлом году выставку пришлось закрыть спустя две недели после обращения депутата Елены Мизулиной. Кроме фотографий Стёрджеса на выставке "Без смущения 2.0" можно будет познакомиться с историей конфликта, выдержками из газет, фотографиями и видеосюжетами медиа, освещавших закрытие выставки, документами криминалистической экспертизы и следствия.

Концерты

Crocus City Hall предлагает встретить старый Новый год с пианистом Денисом Мацуевым и обещает, что сюрпризов на концерте будет больше, чем шаров на новогодней елке. Выступление пройдет с участием Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением Александра Соловьева. В первом отделении концерта прозвучит Концерт №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского, а во втором — "Рапсодия в стиле блюз" Джорджа Гершвина c джазовыми каденциями самого маэстро, в которой к нему присоединятся Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные).

В Государственном центре современного искусства пройдет мини-фестиваль электронной музыки и звукового искусства в рамках параллельной программы выставки "TECHNE. Пролог". В течение всего дня в стенах Центра будут выступать греческий даб-продюсер Jay Glass Dubs, шеф архивного издательства Akuphone, француз Шеб Жеро, а также российские музыканты и звуковые художники Zurkas Tepla, Ivan Zoloto, Full of Nothing, Amateur Exorcist, Артур Кузьмин, We Know Nonsense, Алексей Юхалов, Don't Leave Me on the Speaker.

Театры

В Мастерской Петра Фоменко пройдет показ премьерного спектакля "Капитан Фракасс" по одноименному роману Теофиля Готье. Настоящее имя героя "авантюрного романа" Готье (1863) — барон де Сигоньяк, но большую часть приключений он проживает под маской Капитана Фракасса, которого изображает в представлениях бродячей труппы. Барон становится актёром, влюбившись в "примадонну" труппы, красавицу Изабеллу. Он готов следовать за ней повсюду, но, чтобы не порочить благородную фамилию, скрывается под именем Капитана Фракасса (по-русски – Капитан-Бахвал). Маска забияки, хвастуна и скандалиста – одна из расхожих масок комедии дель арте – помогает барону сделаться неузнаваемым на сцене. Но, назвавшись Капитаном Фракассом, вне сцены герой ведет себя скорее как Д"Артаньян, демонстрируя верность и преданность возлюбленной, которую он защищает, рискуя жизнью.

В Центре имени Мейерхольда покажут спектакль "Космос, или на край вселенной". "Это спектакль-путешествие для всей семьи. Разгуливая по Вселенной, мы узнаем о звездах, о планетах, о том, в какую сторону крутится Земля и что скрывает Луна с той своей стороны, которой нам не видно. В разных галактиках возможны неожиданные, но очень приятные встречи. Будьте внимательны: могут привидеться исторические личности космического масштаба — например, такие как Коперник. Просим сохранять спокойствие и следовать правилам космической безопасности", — рассказывают в театре.

Кино

В эти выходные в кинотеатрах можно посмотреть режиссерский дебют оскароносного голливудского сценариста Аарона Соркина "Большая игра". Свой дебют он посвятил реальной истории Молли Блум, которая, устав быть на вторых ролях, открыла собственное частное казино в Лос-Анджелесе, где играли кинозвезды, шейхи, миллиардеры. Главную роль исполнила Джессика Честейн. Также в картине снялись Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера.

Еще один обаятельный байопик — "Последний портрет" Стэнли Туччи. Главным героем комедийной драмы становится один из крупнейших художников XX века Альберто Джакометти в исполнении оскароносного Джеффри Раша. По сюжету, на одной из выставок живописец знакомится с американским критиком Джеймсом Лордом, роль которого досталась звезде нашумевшей мелодрамы "Зови меня своим именем" Арми Хаммеру, и заверяет приезжего гостя, что сумеет написать его идеальный портрет буквально за два дня. Неделю за неделей Лорду приходится менять билеты домой, тратя на это целое состояние; постепенно американец осознает, что художник никогда не напишет картину, которая будет полностью его устраивать.