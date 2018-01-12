Мединский предположил, какой российским фильм станет самым кассовым

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Спортивная драма "Движение вверх" режиссера Антона Мегердичева может стать самым кассовым российским фильмом в истории, написал министр культуры РФ Владимир Мединский в своем микроблоге в Twitter.

"Тем временем каждый 2-й зритель, идущий на этой неделе в кино, выбирает "Движение вверх". Прогнозирую, что уже в это воскресенье "Движение" станет самым кассовым в истории РФ (с 1991 года) российским фильмом", — написал Мединский.

Тем временем каждый 2й зритель, идущий на этой неделе в кино, выбирает ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Прогнозирую, что уже в это воскресение "Движение" станет самым кассовым в истории РФ (с 1991г.) российским фильмом pic.twitter.com/4W9LynsT7O — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 12 января 2018 г.

Российская драма "Движение вверх" об исторической победе советских баскетболистов на Олимпиаде-1972 стала лидером проката в стране по итогам новогодних каникул, собрав по итогам двух недель проката свыше 1,2 миллиарда рублей. В настоящее время, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм собрал более 1,5 миллиарда рублей.

Самым кассовым российским фильмом недавно стала сказка "Последний богатырь", которая заработала в прокате 1,73 миллиарда рублей, обогнав военную драму Федора Бондарчука "Сталинград" со сборами в 1,66 миллиарда рублей, возглавлявшую рейтинг с 2013 года.