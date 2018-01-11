Важно, кто пишет ноты: российско-австрийский год музыки открылся в Вене

ВЕНА, 11 янв — РИА Новости. Торжественная церемония открытия перекрестного российско-австрийского года музыки 2018 в четверг состоялась в Вене.

Церемония прошла в посольстве России, начавшись концертом молодых российских музыкантов. На приеме присутствовали представители российской делегации, в том числе заместитель министра культуры России Алла Манилова и спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

От туризма к музыке

В рамках мероприятий по случаю открытия российско-австрийского года музыки 2018 в российском посольстве в Вене состоялась встреча делегации РФ с главой МИД Австрии Карин Кнайссль.

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в четверг подвел итоги завершившегося российско-австрийского года туризма, указав на то, что год музыки станет его логическим продолжением.

"Год музыки станет логическим продолжением года туризма, поскольку мы будем представлять нашим гостям в обеих странах новые туристические, музыкальные и культурные проекты", — сказал посол.

По словам посла, даже большие скептики согласились с тем, что только Россия в состоянии провести год музыки вместе с Австрией.

"Год музыки обещает быть очень интересным. Мы постарались сделать такую программу, которая затронет все федеральные земли Австрии", — отметил посол.

Как подчеркнула заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, Россия и Австрия продолжат развивать отношения в сфере туризма и в текущем году. "Мы не прощаемся с туризмом. Культурный туризм будет сопровождать весь год музыки", — отметила Манилова.

Важно, кто пишет ноты

Приветствовав открытие российско-австрийского года музыки, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой указал на нечто общее, что объединяет музыку и политику.

"Конечно, музыка — это не политика, а политика — это совсем не музыка, но и в музыке, и в политике очень важно, кто пишет ноты. Похоже, что сегодня лидеры Австрии и России пишут правильные ноты, поэтому нам будет легко найти гармонию", — сказал Швыдкой.

Он также не обошел тему антироссийских санкций, выразив надежду, что год музыки задаст положительный тон в этом вопросе.

"Я не жду, что перекрестный год музыки отменит санкции, что Брюссель прозреет. Но в том, что станет немного лучше, я уверен", — подчеркнул спецпредставитель президента.