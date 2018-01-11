Московский губернский театр отметит юбилей Высоцкого спектаклем в Кремле

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Юбилей Владимира Высоцкого Московский Губернский театр отметит музыкальным спектаклем в Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Московский Губернский театр 25 января, в день 80-летия Владимира Высоцкого, на сцене Государственного Кремлевского дворца представит музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке Сергея Безрукова", – сказала глава ведомства Оксана Косарева, которую цитирует пресс-служба.

Создатели спектакля попытаются ответить на вопрос: как рождается легенда? Образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Как и у многих поэтов, биография Высоцкого написана в его песнях и стихах.

Как уточнили в министерстве, в исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат известные песни "Я не люблю", "Моя цыганская", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Я несла свою беду", "07", "Кони привередливые", "На Большом Каретном" и многие другие. Причем исполнены они будут в разных жанрах: от классического бардовского под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового рок-звучания.

Как пояснил Безруков, спектакль — дань памяти великому таланту, гению — Владимиру Высоцкому, его исповедальному творчеству. "Такие вроде бы пафосные слова, но теперь он уже действительно легенда. Мое и более старшее поколение выросли на его песнях. В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети, и те, кто придет после нас", — сказал Безруков, чьи слова приводит пресс-служба театра.

"На своих концертах Высоцкий говорил: "Пожалуйста, включите свет в зале, у нас ведь не такой концерт, как в Кремле, туда меня еще не пускают…". Нам очень хотелось в день 80-летия Владимира Семеновича сыграть этот спектакль о нем именно в Кремлевском дворце, чтобы его песни прозвучали в Кремле", — добавил он.

Спектакль создан при участии Дома Высоцкого на Таганке, отметили в пресс-службе Московского Губернского театра.