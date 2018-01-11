Прощание с Владимиром Шаинским может пройти 16 января

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Точная дата прощания с народным артистом России Владимиром Шаинским в Москве пока не определена, ориентировочно оно пройдет 16 января в Доме литераторов, но могут произойти изменения из-за сроков оформления необходимых документов в США, в пятницу в Сан-Диего состоится вечер памяти композитора, рассказал РИА Новости его сын Вячеслав Шаинский.

Шаинский скончался ночью 25 декабря прошлого года в больнице Сан-Диего на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

"В музыкальной студии Crown Dance в Сан-Диего в пятницу состоится вечер памяти для друзей и близких. Точная дата прощания и похорон в Москве пока не определена, все время что-то меняется и уточняется из-за оформления документов. Предположительно прощание должно состояться 16 января в Доме литераторов, но можем не успеть. Место захоронения еще тоже окончательно не определено", — рассказал Вячеслав Шаинский.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил РИА Новости, что Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище. Организацию траурных мероприятий полностью взяло на себя министерство культуры РФ. По словам замминистра Александра Журавского, ведомство поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году еще в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. За годы творческой деятельности Шаинский сочинил множество произведений, среди которых опера для детей "Трое против Марабука" (1974), мюзиклы "Аз, Буки, Веди" (1975), "Путешествие Нильса" (1984), "Восьмое чудо света" (1985), "Лифт" (1987), "Джельсомино и пираты" (1988), "По сказкам и континентам" (1989), "Рэкет" (1993), "Жених для приданного" (1994). Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.