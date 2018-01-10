Вайнштейна дважды ударили по лицу во время ужина в ресторане

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором посетитель ресторана в Аризоне дважды бьет продюсера Харви Вайнштейна по щеке. О произошедшем сообщает портал TMZ.
Менеджер ресторана заявила, что знаменитость вела себя "очень мило" и вежливо общалась с незнакомцем. Женщина добавила, что беседа закончилась мирно: посетители пожали друг другу руки и сели за свои столики.
Через несколько часов, когда продюсер и его тренер собрались уходить, Стив подкараулил Вайнштейна и накинулся на него, выкрикивая оскорбления. На ролике видно, что знаменитость получила несколько пощечин.
По словам менеджера, нападавший был сильно пьян. Оператор видео спросил у Вайнштейна, хочет ли он вызвать полицию, однако продюсер отказался.