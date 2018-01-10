Швейцарский режиссер Паска рассказал, как начал создавать спектакль о Дали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Один из ведущих мировых режиссеров, швейцарец Даниэле Финци Паска рассказал, что начал работать над созданием спектакля "La Verita", посвященного Сальвадору Дали, после того, как увидел занавес к балету "Безумный Тристан", расписанный знаменитым художником в 1940-х годах для Метрополитен-оперы.

Спектакль "La Verita" впервые покажут в России на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге с 13 по 21 января.

"Около семи лет назад один фонд, который поддерживает искусство, нашел занавес, который был расписан Сальвадором Дали, его отреставрировали. Он когда-то расписал этот занавес для постановки оперы "Тристан и Изольда" в Метрополитен-опере. Фонд хотел дать этому занавесу жизнь, то есть, не поместив его в музей, а дать жизнь, как театральному занавесу. Поэтому они вышли на нас и предложили нам посмотреть на этот занавес… Вот так мы пришли к Дали, к его миру. Мы глубоко изучили его творчество, но особенно последнюю часть его жизни и творчества. Так как занавес к "Тристану и Изольде", то мы также периодически, но в очень легкой манере, рассуждаем на тему того, что там нарисовано", — рассказал режиссер журналистам.

Спекталь со временем становится только лучше

По его словам, мировая премьера постановки состоялась в 2013 году, но со временем спектакль становится только лучше.

"Во время каждого нашего турне мы проводим минимум 20 часов в неделю репетиций. Мы все время шлифуем, подчищаем что-то, делаем что-то менее тяжеловесным, более легким. Спектакль всегда живой и завтра ты всегда можешь сделать его лучше, можешь его улучшить", — сказал Финци Паска.

Труппа объехала с этим спектаклем уже 56 стран мира, а в Россию приехала впервые. При этом в спектакле "La Verita", который покажут в Петербурге, прозвучит фрагмент на русском языке.

"Спектакль идет с субтитрами. Но я вам открою небольшой секрет — в честь Андрея Могучего решили попробовать выучить немножко русский язык. В спектакле несколько фраз прозвучат по-русски. Мы еще репетируем… Мы стараемся всегда приблизиться к местной публике, даже если это не наш родной язык, мы стараемся выучить хоть что-то, чтобы быть ближе", — сказал режиссер.

Он отметил, что работать в БДТ для него, большая честь. "Работать в таком театре, с такой историей, мне предстоит в ближайшие дни", — добавил Финци Паска.

Могучий надеется на продолжение сотрудничества

В свою очередь художественный руководитель БДТ имени Товстоногова Андрей Могучий надеется на дальнейшее сотрудничество со швейцарским режиссером.

"Мы пока начинаем с гастролей. Надеюсь, что это только начало нашего взаимодействия… Это чрезвычайно открытый, обаятельный и очень искренний человек, что большая редкость в нашем мире. И такие же его спектакли", — сказал Могучий.

Финци Паска — режиссер, хореограф, писатель и клоун. В России он известен, прежде всего, как постановщик церемонии закрытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи и открытия Паралимпийских игр. Для Мариинского театра он поставил спектакли — "Аида" и "Верди.Реквием", которые создавал вместе со своим постоянным соавтором, художником Жаном Рабассом — обладателем двух кинопремий "Сезар".