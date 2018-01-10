Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста Михаила Державина, подчеркнув, что его смерть является невосполнимой потерей для российской культуры, сообщается на сайте Кремля.

Народный артист России Михаил Державин ушел из жизни в среду, 10 января, после тяжелой и продолжительной болезни.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина – невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил. Примите мои искренние соболезнования, слова поддержки и участия", — говорится в телеграмме.