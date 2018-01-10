МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Голливудский актер Майкл Дуглас заранее опроверг возможные обвинения в домогательствах 32-летней давности от бывшей сотрудницы его компании.
По информации издания Deadline, Дуглас узнал о возможных публикациях касательно неподобающего поведения с его стороны и решил заранее опровергнуть "ложную информацию". Одна из бывших сотрудниц его компании собиралась обвинить актера в том, что 32 года назад он удовлетворил себя на ее глазах.
"Я почувствовал необходимость опередить это (публикации — ред.)… Я даже не знаю, с чего начать. Это полная ложь, вымысел, неправда", — заявил актер в интервью изданию.
Он также опроверг обвинения в том, что помешал дальнейшему развитию ее карьеры и получению работы в других компаниях.
По словам актера, он полностью поддерживает движение #MeToo и женщин. Он также поблагодарил свою супругу Кэтрин-Зету Джонс и детей за поддержку в этой ситуации,
Движение #MeToo возникло и получило широкое распространение в социальных сетях в 2017 году, после того как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам.