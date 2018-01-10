Ведерникова похоронят на Миусском кладбище 12 января

Народный артист СССР Александр Ведерников в партии князя Галицкого в сцене из оперы А.Бородина Князь Игорь. 1 декабря 1981

Народный артист СССР Александр Ведерников в партии князя Галицкого в сцене из оперы А.Бородина Князь Игорь. 1 декабря 1981

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Народный артист СССР Александр Ведерников будет похоронен на Миусском кладбище в пятницу, 12 января, об этом сообщили РИА Новости в Большом театре.

Ведерников скончался во вторник в возрасте 90 лет.

"Отпевание состоится в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Начало в 10 часов утра. Церковь расположена на территории кладбища (Сущевский вал, 21). В 09.30 от Большого театра отправятся автобусы для желающих проститься с Александром Ведерниковым", — сообщил представитель театра.

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского в 1955 году. С 1955 по 1958 год Ведерников работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), а с 1958 года по 1990 год был солистом московского Большого театра.

Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий. В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.