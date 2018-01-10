МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Народный артист России Михаил Державин, выдающийся сатирический и драматический актер, покорил миллионы зрителей несравненным чувством юмора, обаянием и талантом; он ушел из жизни в среду после продолжительной болезни на 82-м году жизни.
Близкие люди, коллеги и поклонники таланта Державина простятся с ним в понедельник в Театре сатиры. По просьбе родственников и руководства театра, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Актерская судьба
Судьба Державина была предопределена с самого начала — он родился в семье известного актера Театра имени Вахтангова Михаила Державина и с детства был погружен в театральную среду. К ним в гости в дом на легендарной улице Вахтангова (ныне — Большой Николопесковский переулок) приходили многие знаменитые артисты того времени, а их дети сами ставили театральные представления, делая занавес из географических карт. Именно тогда зародилась его дружба с Александром Ширвиндтом — великолепный творческий союз, покоривший миллионы зрителей.
После выпуска недолгое время проработал в Московском театре имени Ленинского комсомола и театре на Малой Бронной, а в 32 года поступил в Театр сатиры, где служил до конца своих дней. Он исполнил главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев".
Несмотря на то что главное место в творческой карьере он всегда отводил театру, кинодеятельность Державина была не менее богатой. Он снялся в картинах "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.
На фото: Михаил Державин с супругой после вручения приза театральной премии "Хрустальная Турандот" в номинации "За честь и достоинство".
Приносил в жизнь радость
Коллеги по сцене и близкие Михаила Державина были потрясены известием о его смерти. По словам народной артистки Веры Васильевой, с уходом Державина, чудесного и очень талантливого человека, театр Сатиры понес тяжелую утрату.
Народный артист России Валентин Гафт признался, что говорить об уходе Михаила Державина ему невероятно трудно. Около 20 лет назад они вместе снялись в комедии режиссера Эльдара Рязанова "Старые клячи". Гафт вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время.
"Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист. Он добавил, что Державин был не только прекрасным комедийным, но и драматическим артистом, который навсегда останется в памяти зрителей.
Несравненный человек
"Когда мы снимали "Кабачок" и днем, и ночью, и нервы у всех были на пределе, только Михал Михалыч мог своей шуткой, улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня", — сказала Селезнева.
По ее словам, Державин всегда был для нее настоящим другом, с которым можно было поделиться любой радостью и горестью. "Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек", — поделилась артистка.
"Мы всегда знали, что Михаил Михайлович — настоящий артист. Необычайно органичный, глубокий, очень искренний, способный к решению самых разных творческих задач. Он был всенародным любимцем и самые простые роли делал звездными, потому весь народ распевал "И когда на море качка" (из фильма "Моя морячка". — Прим. ред.), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход очень горек для всех, кто любил его как актера и как человека", — добавил он в беседе с РИА Новости.
Артист незаурядной творческой энергии
Свои соболезнования в адрес близких и коллег Михаила Державина направили известные государственные деятели. Так, министр культуры России Владимир Мединский отметил незаурядную творческую энергию артиста и его неповторимое чувство юмора. "Михаил Михайлович был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство. С ранних лет он посвятил себя искусству перевоплощения и достиг в нем подлинных высот, полюбился нескольким поколениям российских зрителей", — говорится в телеграмме министра.
При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте ГД, выразил уверенность, что память о Михаиле Державине навсегда останется в сердцах его родных, коллег и многочисленных поклонников.