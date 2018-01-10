МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Народный артист России Михаил Державин, выдающийся сатирический и драматический актер, покорил миллионы зрителей несравненным чувством юмора, обаянием и талантом; он ушел из жизни в среду после продолжительной болезни на 82-м году жизни.

Близкие люди, коллеги и поклонники таланта Державина простятся с ним в понедельник в Театре сатиры. По просьбе родственников и руководства театра, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Актерская судьба

Судьба Державина была предопределена с самого начала — он родился в семье известного актера Театра имени Вахтангова Михаила Державина и с детства был погружен в театральную среду. К ним в гости в дом на легендарной улице Вахтангова (ныне — Большой Николопесковский переулок) приходили многие знаменитые артисты того времени, а их дети сами ставили театральные представления, делая занавес из географических карт. Именно тогда зародилась его дружба с Александром Ширвиндтом — великолепный творческий союз, покоривший миллионы зрителей.

В юности Державин смотрел все спектакли с участием отца и не мог представить другую жизнь, кроме актерской. С учебой ломать голову тоже не пришлось — в восемнадцать лет он отнес документы в соседний подъезд, в Щукинское училище, причем поступал сам, на общих основаниях. Свою дебютную роль он исполнил еще на втором курсе — в фильме "Они были первыми" Юрия Егорова.

После выпуска недолгое время проработал в Московском театре имени Ленинского комсомола и театре на Малой Бронной, а в 32 года поступил в Театр сатиры, где служил до конца своих дней. Он исполнил главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев".

Несмотря на то что главное место в творческой карьере он всегда отводил театру, кинодеятельность Державина была не менее богатой. Он снялся в картинах "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.

Приносил в жизнь радость

Коллеги по сцене и близкие Михаила Державина были потрясены известием о его смерти. По словам народной артистки Веры Васильевой, с уходом Державина, чудесного и очень талантливого человека, театр Сатиры понес тяжелую утрату.

"Я проработала с Михаил Михайловичем долгое время и, кроме радости от его обаяния и доброты, ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное", — сказала она РИА Новости.

Народный артист России Валентин Гафт признался, что говорить об уходе Михаила Державина ему невероятно трудно. Около 20 лет назад они вместе снялись в комедии режиссера Эльдара Рязанова "Старые клячи". Гафт вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время.

"Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист. Он добавил, что Державин был не только прекрасным комедийным, но и драматическим артистом, который навсегда останется в памяти зрителей.

Несравненный человек

Многие поклонники творчества Михаила Державина запомнили его по роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок 13 стульев", которая выходила на Центральном телевидении с 1966 по 1980 год. Ироничные герои шоу мгновенно покорили зрителей и стали всенародными любимцами. Народная артистка России Наталья Селезнева рассказала РИА Новости, что на съемках именно Державин легко мог разрядить обстановку.

"Когда мы снимали "Кабачок" и днем, и ночью, и нервы у всех были на пределе, только Михал Михалыч мог своей шуткой, улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня", — сказала Селезнева.

По ее словам, Державин всегда был для нее настоящим другом, с которым можно было поделиться любой радостью и горестью. "Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек", — поделилась артистка.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Державина баловнем судьбы, который самые простые роли делал звездными.

"Мы всегда знали, что Михаил Михайлович — настоящий артист. Необычайно органичный, глубокий, очень искренний, способный к решению самых разных творческих задач. Он был всенародным любимцем и самые простые роли делал звездными, потому весь народ распевал "И когда на море качка" (из фильма "Моя морячка". — Прим. ред.), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход очень горек для всех, кто любил его как актера и как человека", — добавил он в беседе с РИА Новости.

Артист незаурядной творческой энергии

Свои соболезнования в адрес близких и коллег Михаила Державина направили известные государственные деятели. Так, министр культуры России Владимир Мединский отметил незаурядную творческую энергию артиста и его неповторимое чувство юмора. "Михаил Михайлович был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство. С ранних лет он посвятил себя искусству перевоплощения и достиг в нем подлинных высот, полюбился нескольким поколениям российских зрителей", — говорится в телеграмме министра.

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, Державин обладал высочайшим мастерством и безграничным талантом. "Все, кому посчастливилось работать вместе с Михаилом Михайловичем, запомнят его как яркого, талантливого, глубокого человека, преданного своему делу", — отмечается в телеграмме Матвиенко.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводятся на сайте ГД, выразил уверенность, что память о Михаиле Державине навсегда останется в сердцах его родных, коллег и многочисленных поклонников.