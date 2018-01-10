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Культура

Пан Ведущий и Неизвестный актер: цитаты любимых героев Михаила Державина

Сюжет:
Умер Михаил Державин (20)
14:3510.01.2018
(обновлено: 14:57 10.01.2018)
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© Киностудия "Ленфильм", 1979Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме Трое в лодке, не считая собаки (1979)Андрей Миронов, Михаил Державин и Александр Ширвиндт в фильме Трое в лодке, не считая собаки (1979)
© Киностудия "Ленфильм", 1979

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Народный артист России Михаил Державин скончался в Москве на 82 году жизни. Почти 50 лет он посвятил Театру сатиры. В кино снимался нечасто, но даже эпизодические роли сделали его народным кумиром. Особенно ярко запомнились комедийные персонажи актера, а также его юмористический дуэт с близким другом Александром Ширвиндтом. РИА Новости вспоминает самые любимые цитаты героев Михаила Державина.

"Кабачок "13 стульев" (1967-1980)

Всесоюзная известность пришла к Державину — уже состоявшемуся театральному актеру — благодаря телевидению. В главной юмористической передаче СССР артист снимался на протяжении 13 лет: за это время он сыграл пана Ведущего 140 раз. В первых выпусках эту роль исполняли Александр Белявский и Андрей Миронов, но именно Михаил Державин лучше всего вписался в образ ироничного, невозмутимого конферансье, который для каждого участника "Кабачка" находил безошибочно точную и уморительно смешную характеристику.

  • "Даже гвоздь сезона бывает ржавым".
  • "А это, конечно, пани Моника. Недавно пан Профессор ей сказал, что она женщина бальзаковского возраста. И теперь она срочно пытается выяснить, сколько же лет этому Бальзаку".
  • "Счетовод Вотруба. Знает себе цену, и она его очень огорчает".
  • "Пани Каролинка убеждена, что с равнодушием мужчин надо бороться косметическими средствами".
  • "Официантка нашего кабачка — пани Зося. Всякое производство считает вредным, если там приходится работать".
  • "Пани Тереза — очень добрая женщина. Она прощает Владека даже тогда, когда тот ни в чем не виноват".
  • "Пан Юрек, таксист. На чаевые смотрит свысока, однако никогда не теряет их из виду".
  • "Пан Владек, хоть и скупой, но все-таки рыцарь. Никогда не берет билеты в трамвае, зато всегда уступает место женщине".
  • "Пан Спортсмен. Вы давно, наверное, обратили внимание, что самая сильная сторона его личности — это нижняя челюсть, выдерживающая любые удары судьбы".
  • "Пан Директор. Обычно из двух зол он выбирает то, которое легче причинить".

"Трое в лодке, не считая собаки" (1979)

Прославленным киноактером Державин стал после экранизации знаменитой повести Джерома К. Джерома. В двухсерийном комедийном мюзикле Наума Бирмана он сыграл Джорджа — одного из трех лондонских друзей, которые отправляются в лодочное путешествие по Темзе, чтобы стать "ближе к природе". Эта актерская работа в компании с Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом сделала Державина кумиром миллионов советских зрителей.

  • "Ваше неумение грести я воспринимаю с благодарностью, более того, я считаю это дружеской услугой: вода, которую вы на меня льете, освежает и создает ощущение полного счастья".
  • "Что может быть привлекательного в девице, которая ростом с гвардейца? У нее талия как у белой медведицы!"
  • "Выпьем, друзья, за то, что три смелых друга выбрались с этой проклятой лодки. Мы там загорели, подтянулись, отдохнули… Джи! Это вам не пудинг теперь, а мышцы".
  • "Харрис, не табаньте…"
  • "Мама, вот опять моя булочка!" — "Тише, мальчик, мы эту булочку видим в первый раз!"

"Моя морячка" (1990)

Пик кинокарьеры Державина пришелся на 1990-е. Новые фильмы с его участием выходили каждый год, а то и чаще. Одна из наиболее полюбившихся зрителям ролей — отдыхающий Михаил Гудков в картине Анатолия Эйрамджана "Моя морячка". Герой Державина из раза в раз выступает с одноименной песней на курортном конкурсе талантов, чтобы получить заветный приз. Его дуэт с Людмилой Гурченко — одна из самых любимых музыкальных сцен тех лет.

  • "Как вы напишете: перИпонная барабанка или перЕпонная барабанка?" — "Конечно, перепонная". — "Ответ неверный! Правильный: барабанная перепонка!"
  •  "Я хочу получить приз за талант! Поэтому я прихожу сюда каждый день…"
  • "И когда на море качка и бушует ураган, приходи ко мне морячка, я любовь тебе отдам!"

Державин и Ширвиндт

Дуэт Державина и Ширвиндта — целая эпоха в отечественной эстраде. Они играли вместе с 1957 года, однако их связывала не только совместной работы в театре и телепрограммах "Утренняя почта" и "Хочу знать": именно настоящая дружба делала их импровизации глубокими и искренними. Выступления дуэта всегда были гвоздем программы — на творческом вечере или юбилее коллеги по театру. Негласным лидером в этом тандеме был Александр Ширвиндт, но без искрометного, добросердечного юмора Державина невозможно представить ни одну из множества любимых зрителями сценок.

 

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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ergakov Vladimir
Светлая память замечательному артисту!..
Наверное, всё-таки что-то есть в выражении о том, что раньше и трава была зеленее, и вода была мокрее, и воздух был чище... А уж шутки и юмор были смешнее и искромётнее - это точно!
В этой подборке, представленной РИА Новости, - дань памяти Михаилу Державину! Ибо всё это давно стало нашей отечественной классикой. И телевизионный "Кабачок 13 стульев", и фильмы "Трое в лодке, не считая собаки" и "Моя морячка", и, конечно же, неповторимый и уникальный дуэт Ширвиндт - Державин, в котором Михаил Михайлович формально был ведомым. Но кто сейчас станет возражать, что в комедийных высотах, как и в воздушных боях, деление на ведущего и ведомого весьма условно?
Спасибо Вам, Маэстро Сцены и Экрана!
15:56
10.01.2018
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