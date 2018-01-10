В Театре сатиры надеются, что Державина похоронят на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Театр сатиры, где служил ушедший в среду из жизни народный артист России Михаил Державин, ждет подтверждения возможности похоронить артиста на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости представитель театра.

"Пока у нас нет подтверждения Новодевичьего кладбища, но мы надеемся, что оно будет. А также еще не определен день и время прощания с Михаилом Михайловичем", — сказал представитель театра.

Державин скончался в среду после продолжительной тяжелой болезни на 82-году жизни. С 1967 года он был актером Московского академического театра сатиры.

В театре пояснили, что на Новодевичьем кладбище похоронен отец артиста – некогда ведущий актер Вахтанговского театра Михаил Степанович Державин (1903 – 1951).