Медведев поручил разработать предложения по поддержке кинодебютов

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии поручил Минкультуры РФ, Минфину РФ и Фонду кино предоставить до 15 февраля предложения по поддержке дебютных проектов, а также фильмов для детей и юношества, соответствующий документ опубликован на сайте правительства России в среду.

Заседание Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии состоялось 19 декабря минувшего года. Участники обсудили вопросы развития отрасли в 2016–2017 году, а также деятельность Фонда кино, поддержку дебютов и анимации. По итогам заседания в правительстве подготовили ряд поручений.

"Минкультуры России (В.Р.Мединскому), Минфину России (А.Г.Силуанову), Фонду кино (А.В.Малышеву) представить предложения по созданию программы поддержки дебютных проектов, в том числе фильмов для детей и юношества, создаваемых выпускниками федеральных государственных образовательных организаций высшего образования в сфере кинематографии, с учетом необходимости установления соответствующих возрастных ограничений", — говорится в тесте документа. Срок выполнения поручения — 15 февраля 2018 года.

Кроме того, премьер-министр поручил главе Минкультуры Владимиру Мединскому до 1 марта представить предложения по дифференциации размера финансирования на производство неигровых фильмов "с учетом специфики создаваемого проекта". Также до 1 мая необходимо проработать вопрос "о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее вопросы предоставления кинопродукции в качестве обязательного экземпляра документов".

Минфину РФ совместно с Минкультуры и Фондом кино Медведев поручил до 1 февраля представить в правительство предложения по "возможности увеличения в 2018 году финансирования производства и проката национальных фильмов".