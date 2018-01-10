Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной Ведерникова

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной оперного певца, бывшего солиста Большого театра Александра Ведерникова, отметив его творчество, покоряющее сердца искренностью и глубиной.

Ведерников скончался во вторник в возрасте 90 лет.

"Александр Ведерников по праву считался легендой Большого театра России, фигурой поистине уникального масштаба. Его творчество всегда отличалось широтой репертуара, жанровым разнообразием, оно было обращено к зрительским сердцам, покоряло их своей искренностью и глубиной", — говорится в соответствующей телеграмме.

Министр подчеркнул, что Ведерников служил сцене долго и беззаветно, оставил после себя целый пласт музыкального наследия, воспитал плеяду выдающихся учеников. Его уход из жизни – огромная потеря для отечественного и мирового исполнительского искусства, отметил он.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокино Вятской губернии. Он окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского в 1955 году. С 1955 по 1958 год Ведерников работал солистом в Ленинградском театре оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), а с 1958 года по 1990 год был солистом московского Большого театра.

Дискография Ведерникова насчитывает свыше тридцати дисков с записями романсов, песен, арий и ораторий. В 1969 году Ведерников стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1976 году ему было присвоено звание народного артиста СССР.