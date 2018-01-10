Медведев освободил Бородачева от должности гендиректора Госфильмфонда

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности главы Госфильмофонда Николая Бородачева, назначив на его место руководителя департамента кинематографии Минкультуры Вячеслава Тельнова, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской федерации освободить Бородачева Николая Михайловича от занимаемой должности", — говорится в документе.

На его место, согласно распоряжению Медведева, был назначен директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов.