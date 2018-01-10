В Москве могут увековечить память Александра Ведерникова

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Память оперного певца, солиста Большого театра Александра Ведерникова могут увековечить в Москве, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Ведерников замечательный певец, любимый многими почитателями, поэтому будем рассматривать любую заявку, у нас опера сегодня очень высоко ценима нашими жителями и гостями", — сказал Герасимов.

Советский и российский оперный и камерный певец, бывший солист Большого театра, народный артист СССР Александр Ведерников скончался во вторник 9 января в возрасте 90 лет.