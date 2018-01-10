В Москве могут увековечить память актера Михаила Державина

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Память народного артиста Михаила Державина могут увековечить в Москве, если поступят заявки, рассказал РИА Новости глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Пока, понятно, никаких заявок не было, но я уверен, что они будут обязательно. Конечно, он достоин, чтобы память о нем сохранилась", — сказал Герасимов.

"Конечно, как поклонники, поклонницы, так и театралы, особенно вахтанговцы, щукинцы, я уверен, будут рады тому, чтобы на доме, где он жил, была табличка", — добавил он.

Народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин скончался в среду. С 1967 года Державин служил в Театре сатиры, где был одним из ведущих артистов, сыграв главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев".

Не менее богатой была и его кинодеятельность: Державин снялся в таких картинах, как "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", " Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и другие.