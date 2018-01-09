Дана Бйорк рассказала, как стала директором Рижского русского театра

РИГА, 9 янв — РИА Новости. Чтобы стать директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова актрисе Дане Бйорк пришлось сдавать, в том числе, тест по математике, рассказала она в интервью программе "Без обид" на телеканале LTV7.

"В письменной части был тест. Он был очень сложный, математический тест на аналитическое мышление. Я еще пока решала, подумала, словно проходим отбор в один из ведущих банков мира! Потом около двух часов шла устная часть… Мне задавали самые разные вопросы, но я не понимала, чего от меня хотят. Как должна показать, что подхожу? Поэтому просто отвечала на поставленные вопросы", — сказала Бйорк.

Она отметила, что для того, чтобы получить должность, ей пришлось выдержать три тура.

В середине октября многолетний руководитель Рижского русского театра Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.

Временным руководителем Рижского русского театра была назначена заместитель госсекретаря министерства культуры Байба Закевица. Сам Цеховал на свое место рекомендовал именно Бйорк, актрису и продюсера Рижского русского театра.

Бйорк вступила в должность 8 января 2018 года.

Рижский русский театр имени М. Чехова (до 2006 года — Государственный Рижский театр русской драмы) — старейший в мире русский театр за пределами России, он был открыт 2 октября 1883 года.