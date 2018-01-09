Дана Бйорк рассказала, как стала директором Рижского русского театра

РИГА, 9 янв — РИА Новости. Чтобы стать директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова актрисе Дане Бйорк пришлось сдавать, в том числе, тест по математике, рассказала она в интервью программе "Без обид" на телеканале LTV7.
Она отметила, что для того, чтобы получить должность, ей пришлось выдержать три тура.
В середине октября многолетний руководитель Рижского русского театра Эдуард Цеховал сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Срок его обязанностей истек 29 ноября.
Временным руководителем Рижского русского театра была назначена заместитель госсекретаря министерства культуры Байба Закевица. Сам Цеховал на свое место рекомендовал именно Бйорк, актрису и продюсера Рижского русского театра.
Бйорк вступила в должность 8 января 2018 года.
Рижский русский театр имени М. Чехова (до 2006 года — Государственный Рижский театр русской драмы) — старейший в мире русский театр за пределами России, он был открыт 2 октября 1883 года.