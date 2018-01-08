Мединский поздравил с 80-летием оперного певца Нестеренко

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Министр культуры России Владимир Мединский поздравил с 80-летием народного артиста СССР, оперного певца Евгения Нестеренко.

"Вас, обладателя уникального голоса и выдающихся актерских качеств, хорошо знают поклонники оперного пения в России и за рубежом. Многие их ваших партий на сцене Большого театра по праву вошли в золотой фонд отечественного искусства, стали образцом исполнительского мастерства и самоотдачи для молодых артистов", — говорится в поздравительной телеграмме.

Министр особо отметил плодотворную педагогическую деятельность певца, которой он посвятил значительную часть жизни.

"И сегодня вашими учениками с гордостью считают себя десятки выдающихся певцов во всем мире, чей талант раскрылся благодаря вашим профессиональным урокам и наставлениям", — подчеркнул Мединский.