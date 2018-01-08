Медведев поздравил оперного певца Евгения Нестеренко с 80-летием

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко, отметив его редкое вокальное дарование, сообщается в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

"Один из величайших оперных певцов, Вы, благодаря редкому вокальному дарованию, драматическому таланту, артистичности, художественному вкусу создали множество ярких образов в Большом театре и на мировых оперных сценах", — говорится в поздравлении.