Гари Олдмен получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Британский актер Гари Олдмен удостоен "Золотого глобуса" за лучшую мужскую роль в драматическом фильме "Темные времена", трансляцию 75-й церемония вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

За награду в категории "лучший актер в драматическом фильме" также боролись Том Хэнкс ("Секретное досье"), Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq.").

Для Олдмена, который ранее негативно высказывался о премии "Золотой глобус" и ее учредителях, это стала первая номинация на "Золотой глобус" и первая победа. Получая награду, последним он отдельно отметил гримеров фильма и последним поблагодарил Уинстона Черчиля, за исполнение которого он получил награду.