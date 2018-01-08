"Большая маленькая ложь" получила "Золотой глобус" как "лучший мини-сериал"

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Лучшим мини-сериалом по версии "Золотого глобуса" стала "Большая маленькая ложь", трансляцию 75-й церемонии вручения премии ведет из Лос-Анджелеса телеканал NBC.

На награду в категории "лучший телевизионный мини-сериал/лучший телефильм" также претендовали "Фарго", "Вражда. Бетт и Джоан", "Грешница" и "Вершина озера: Китайская девушка".

Организаторы "Золотого глобуса" отметили "Большую маленькую ложь" и за актерские работы — премию за лучшую женскую роль в мини-сериале получила Николь Кидман, лучшим актером второго плана в сериале стал Александр Скарсгард.

Драматический телесериал "Большая маленькая ложь", состоящий из семи эпизодов, выходит на канале HBO. В декабре прошлого года стало известно, что мини-сериал продолжится во втором сезоне.

"Золотой Глобус", который вручает ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов, присуждается в 25 категориях. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.