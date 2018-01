ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Французский композитор Александр Депла завоевал "Золотой глобус" за музыку к картине "Форма воды", 75-ю церемонию вручения награды транслирует телеканал NBC.

"Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню завоевали авторы композиции This Is Me из кинофильма "Величайший шоумен" Бендж Пасек и Джастин Пол.

"Золотой Глобус", который вручает ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов, присуждается в 25 категориях. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.