Лучшим драматическим сериалом "Золотого глобуса" стал "Рассказ служанки"

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Лучшим драматическим сериалом по версии "Золотого глобуса" стал "Рассказ служанки". Трансляцию 75-й церемонии вручения учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

В число претендентов на премию в номинации "лучший драматический сериал" в этом году также вошли "Очень странные дела" и "Корона" от компании Netflix, "Игра престолов" от HBO и "Это мы" от NBC. Сериал "Рассказ служанки" создан компанией Hulu. Награду за лучшую женскую роль в драматическом сериале завоевала исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс.

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг К. Браун за "Это мы".