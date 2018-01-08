Сэм Рокуэлл получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана завоевал Сэм Рокуэлл за фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Трансляцию 75-й церемонии вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал NBC.

В этой категории были также представлены Уиллем Дефо ("Проект "Флорида"), Арми Хаммер ("Зови меня своим именем"), Ричард Дженкинс ("Форма воды"), Кристофер Пламмер ("Все деньги мира").

Учрежденная ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) премия "Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, в том числе в области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.