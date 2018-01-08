В Голливуде стартовала церемония вручения награды "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Семьдесят пятая юбилейная церемония вручения премии "Золотой глобус" началась в Лос-Анджелесе, трансляцию учрежденной ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA) награды ведет телеканал NBC.

"Здравствуйте леди и оставшиеся джентльмены", — приветствовал ведущий церемонии комик Сет Мейерс собравшихся, задав тон вечеру. Как ожидалось, главной темой станет проблема сексуальных домогательств в Голливуде и за его пределами.

В знак солидарности с жертвами сексуальных домогательств и неравенства полов в индустрии подавляющее большинство гостей церемонии пришли в черном.

"Впервые за последние три месяца вы не будете трястись от ужаса, когда громко произнесут ваше имя", — сказал, обращаясь к мужчинам-номинантам ведущий.

Церемония "Золотой глобус" считается более либеральной, чем предстоящая в марте церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" – гости сидят за столами и пьют шампанское.

"Золотой Глобус" присуждается в 25 категориях, в том числе области телевидения. Победители получают статуэтку в виде обмотанного кинопленкой позолоченного Земного шара, стоящего на мраморном пьедестале. Первая церемония вручения награды состоялась в 1945 году.