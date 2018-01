Звезды прибывают на "Золотой глобус" в черном в поддержку жертв насилия

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Многие актрисы и актеры прибывают на церемонию вручения премии "Золотой глобус", проходящую в Лос-Анджелесе, в черных нарядах в знак солидарности с жертвами насилия и дискриминации, сообщает издание Hill.

Как пишет издание, среди первых гостей церемонии актриса Мишель Уильямс в компании одной из основательниц движения Me too Тараны Берк.

"Борьба для женщин, чтобы просто быть услышанными и признанными в мире, где доминируют мужчины, должна закончиться", — говорится в заявлении движения, которое приводит издание.

Движение предполагает выделить 13 миллионов долларов из фонда для защиты женщин, работающих "в менее привилегированных сферах" и подвергшихся домогательствам на работе.

Участники движения Me Too, которое появилось в 2017 году, рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам. Движение зародилось после того, как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна.