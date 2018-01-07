Какие сериалы смотреть в январе: Секретные материалы, Мозаика и Портландия

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новые сезоны легендарного сериала про агентов Фокса Малдера и Дану Скалли "Секретные материалы" и исторической саги "Викинги", заключительная часть комедийного шоу про город хипстеров "Портландия" и новый экспериментальный сериал от Стива Содерберга "Мозаика" развлекут в праздники и разбавят долгие зимние вечера в январе.

Секретные материалы

© 20th Century Fox Television (2015 – ...) Кадр из сериала "Секретные материалы" © 20th Century Fox Television (2015 – ...) Кадр из сериала "Секретные материалы"

Мозаика

Второй сезон перезапущенного легендарного сериала про агентов Фокса Малдера и Дану Скалли в исполнении Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон. Первый сезон обновленных "Секретных материалов" вышел в 2016 году после пятнадцатилетнего перерыва и рассказал про новые преступления с паранормальным оттенком, которые расследуют восстановленные в своих правах агенты ФБР Малдер и Скалли. Несмотря на то, что на продолжение обрушилось много критики, сезон стал одним из самых успешных в истории сериала — только первый эпизод посмотрели более 20 миллионов зрителей. В новом сезоне первый эпизод расскажет о событиях, прервавшихся в позапрошлом году, и главной темой всего сезона станет поиск сына Малдера и Скалли.

© HBO (2018) Кадр из сериала "Мозаика" © HBO (2018) Кадр из сериала "Мозаика"

Портландия

Новый экспериментальный сериал классика независимого кино Стивена Содерберга, который вместо того, чтобы уйти на покой, как обещал, выпускает чуть ли не по новому шоу в сезон. На этот раз вместо того, чтобы просто самому рассказать историю о расследовании убийства популярной детской писательницы Оливии Лейк в исполнении Шэрон Стоун, Содерберг предлагает каждому зрителю с помощью интерактивного приложения выбирать разные "ветви" развития сюжета, следовать за любым из интересующих героев и тем самым влиять на финал детектива. Еще глубже погрузиться в расследование помогают переписка, голосовые сообщения, скриншоты статей из интернета, полицейские отчеты. Главная интрига захватывающего эксперимента – сравнить свою версию с режиссерской.

© Broadway Video Entertainment (2011 - ...) Кадр из сериала "Портландия" © Broadway Video Entertainment (2011 - ...) Кадр из сериала "Портландия"

Викинги

Заключительный сезон скетчевого американского сериала, который назван в честь статуи в центре города Портленд, который по замыслу создателей шоу, превращается из обычного городка в Орегоне в настоящий рай для хипстеров. Здесь уважают инди-рок и органическую еду, маленькие магазинчики местных дизайнеров и помешаны на раздельном сборе мусора. Практически все роли в сериале исполняют вокалистка группы Sleater-Kinney Кэрри Браунстин и актер Фред Армисен, которого вы наверняка вспомните по ролям в фильмах "Евротур", "Отличница легкого поведения" и "Битва полов".

© Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) Кадр из сериала "Викинги" © Irish Film Board / MGM Television (2013 - ...) Кадр из сериала "Викинги"

Американская история преступлений

В январе зрителям покажут долгожданную вторую часть исторической драмы Майкла Херста. Изначально сериал был вдохновлен сагами о жизни датского конунга Рагнара Лодброка. Шоу рассказывает об истории его восхождения — от обычного фермера но скандинавского короля. В пятом сезоне исторический эпик впервые будет существовать без своего вождя и сосредоточится на жизни его потомков, которые будут втянуты в междоусобные распри и будут мечтать отомстить за смерть отца. В финале прошлого сезона к актерскому составу сериала присоединился Джонатан Риз Майерс из "Тюдоров" – его одержимый верой персонаж сыграет важную роль в продолжении драмы. А российского актера Данилу Козловского можно будет увидеть в исторической саге в качестве князя Олега только в шестом сезоне.

© Cinema Vehicle Services / Fox 21 Television Studios (2016 - ...) Кадр из сериала "Американская история преступлений" © Cinema Vehicle Services / Fox 21 Television Studios (2016 - ...) Кадр из сериала "Американская история преступлений"

Развод

Во втором сезоне антологии Скотта Александра и Ларри Карашевски, основанной на реальных событиях, расскажут о дерзком убийстве легенды мировой моды, владельца многомиллионной империи Джанни Версаче. Яркие наряды, роскошные интерьеры, гениальная высокая мода на грани безвкусицы – жизнь итальянского модельера оборвалась 15 июля в 1997 году, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно имя психопата-убийцы – Эндрю Кьюненен – в этой истории по-прежнему много скрытых и противоречивых моментов. Роль фэшн-иконы досталась венесуэльскому актеру Эдгару Рамиресу. Сестру Донателлу, нынешнего вице-президента и главного дизайнера модного дома Versace, играет Пенелопа Крус, музу и возлюбленного Антонио д"Амико – Рики Мартин, а убийцу – Даррен Крисс.

© HBO (2016 - ...) Кадр из сериала "Развод" © HBO (2016 - ...) Кадр из сериала "Развод"

Второй сезон сериала о семейных неурядицах с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. После того как главные герои все-таки переживают болезненный развод им предстоит еще отделаться от его последствий. Для начала бывший муж главной героини сбреет дурацкие усы, а потом в сериале появится новый персонаж — симпатичный пожарник Шон в исполнении Стивена Паскуале. Первый сезон сериала получил смешанные отзывы из-за своего довольно избитого сюжета, однако критики признают, что его хорошенько сдабривает черный юмор и прекрасная игра актеров.