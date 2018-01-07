Какие сериалы смотреть в январе: Секретные материалы, Мозаика и Портландия

12:1207.01.2018
(обновлено: 12:39 07.01.2018)
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новые сезоны легендарного сериала про агентов Фокса Малдера и Дану Скалли "Секретные материалы" и исторической саги "Викинги", заключительная часть комедийного шоу про город хипстеров "Портландия" и новый экспериментальный сериал от Стива Содерберга "Мозаика" развлекут в праздники и разбавят долгие зимние вечера в январе.
Секретные материалы
Второй сезон перезапущенного легендарного сериала про агентов Фокса Малдера и Дану Скалли в исполнении Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон. Первый сезон обновленных "Секретных материалов" вышел в 2016 году после пятнадцатилетнего перерыва и рассказал про новые преступления с паранормальным оттенком, которые расследуют восстановленные в своих правах агенты ФБР Малдер и Скалли. Несмотря на то, что на продолжение обрушилось много критики, сезон стал одним из самых успешных в истории сериала — только первый эпизод посмотрели более 20 миллионов зрителей. В новом сезоне первый эпизод расскажет о событиях, прервавшихся в позапрошлом году, и главной темой всего сезона станет поиск сына Малдера и Скалли.
Кадр из сериала "Секретные материалы"
Мозаика
Новый экспериментальный сериал классика независимого кино Стивена Содерберга, который вместо того, чтобы уйти на покой, как обещал, выпускает чуть ли не по новому шоу в сезон. На этот раз вместо того, чтобы просто самому рассказать историю о расследовании убийства популярной детской писательницы Оливии Лейк в исполнении Шэрон Стоун, Содерберг предлагает каждому зрителю с помощью интерактивного приложения выбирать разные "ветви" развития сюжета, следовать за любым из интересующих героев и тем самым влиять на финал детектива. Еще глубже погрузиться в расследование помогают переписка, голосовые сообщения, скриншоты статей из интернета, полицейские отчеты. Главная интрига захватывающего эксперимента – сравнить свою версию с режиссерской.
Кадр из сериала "Мозаика"
Портландия
Заключительный сезон скетчевого американского сериала, который назван в честь статуи в центре города Портленд, который по замыслу создателей шоу, превращается из обычного городка в Орегоне в настоящий рай для хипстеров. Здесь уважают инди-рок и органическую еду, маленькие магазинчики местных дизайнеров и помешаны на раздельном сборе мусора. Практически все роли в сериале исполняют вокалистка группы Sleater-Kinney Кэрри Браунстин и актер Фред Армисен, которого вы наверняка вспомните по ролям в фильмах "Евротур", "Отличница легкого поведения" и "Битва полов".
Кадр из сериала "Портландия"
Викинги
В январе зрителям покажут долгожданную вторую часть исторической драмы Майкла Херста. Изначально сериал был вдохновлен сагами о жизни датского конунга Рагнара Лодброка. Шоу рассказывает об истории его восхождения — от обычного фермера но скандинавского короля. В пятом сезоне исторический эпик впервые будет существовать без своего вождя и сосредоточится на жизни его потомков, которые будут втянуты в междоусобные распри и будут мечтать отомстить за смерть отца. В финале прошлого сезона к актерскому составу сериала присоединился Джонатан Риз Майерс из "Тюдоров" – его одержимый верой персонаж сыграет важную роль в продолжении драмы. А российского актера Данилу Козловского можно будет увидеть в исторической саге в качестве князя Олега только в шестом сезоне.
Кадр из сериала "Викинги"
Американская история преступлений
Во втором сезоне антологии Скотта Александра и Ларри Карашевски, основанной на реальных событиях, расскажут о дерзком убийстве легенды мировой моды, владельца многомиллионной империи Джанни Версаче. Яркие наряды, роскошные интерьеры, гениальная высокая мода на грани безвкусицы – жизнь итальянского модельера оборвалась 15 июля в 1997 году, буквально в зените славы. И хотя всему миру известно имя психопата-убийцы – Эндрю Кьюненен – в этой истории по-прежнему много скрытых и противоречивых моментов. Роль фэшн-иконы досталась венесуэльскому актеру Эдгару Рамиресу. Сестру Донателлу, нынешнего вице-президента и главного дизайнера модного дома Versace, играет Пенелопа Крус, музу и возлюбленного Антонио д"Амико – Рики Мартин, а убийцу – Даррен Крисс.
Кадр из сериала "Американская история преступлений"
Развод
Второй сезон сериала о семейных неурядицах с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. После того как главные герои все-таки переживают болезненный развод им предстоит еще отделаться от его последствий. Для начала бывший муж главной героини сбреет дурацкие усы, а потом в сериале появится новый персонаж — симпатичный пожарник Шон в исполнении Стивена Паскуале. Первый сезон сериала получил смешанные отзывы из-за своего довольно избитого сюжета, однако критики признают, что его хорошенько сдабривает черный юмор и прекрасная игра актеров.