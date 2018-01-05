Метрополитен-музей в Нью-Йорке отменит политику свободных цен на билеты

НЬЮ-ЙОРК, 5 янв — РИА Новости. Один из крупнейших художественных музеев мира — Метрополитен-музей в Нью-Йорке — откажется от политики "плати сколько можешь" при продаже билетов и введет фиксированную цену в 25 долларов за осмотр своей коллекции, в которой насчитывается более 2 миллионов объектов, об этом сообщается в заявлении музея.

Нововведение вступит в силу 1 марта 2018 года и коснется гостей мегаполиса. По подсчетам представителей музея, такая мера должна принести в бюджет институции дополнительные средства. Ежегодно Метрополитен посещает около 7 миллионов человек.

Политика "плати сколько можешь" действует в музее с 1970 года. В кассах музея указана цена билета для взрослого — 25 долларов, однако с уточнением, что данная сумма является рекомендованной. С каждым годом доходы музея от продажи билетов сокращались. Если в 2004 году более 60% посетителей платили сумму полностью, то в 2017 году — только 17%. Таким образом, в последние годы средняя цена билета на взрослого упала до 9 долларов.

С 1 марта рекомендованная цена станет обязательной — 25 долларов для взрослых, 17 долларов для пенсионеров, 12 — для студентов. Билет будет действителен три дня подряд для посещения двух филиалов музея. Изменения коснутся 31% посетителей и не будут распространяться на жителей Нью-Йорка и студентов из двух соседних штатов — Коннектикута и Нью-Джерси.

Бюджет музея составляет 305 миллиона долларов в год. Финансирование от властей Нью-Йорка в прошлом году составило лишь 10% от указанной суммы. При этом руководство музея полагает, что с новым подходом город сможет сократить поддержку и перенаправить средства в пользу других культурных институций. Взносы посетителей на входе в музей в последнее время приносили в бюджет около 14%. Управляющие рассчитывают, что эта статья дохода вырастет до 17%.

Финансирование музея осуществляется за счет постоянной поддержки компаний и фондов-доноров, крупных взносов банков, бизнес- и общественных организаций, спонсорства отдельных выставок. Щедрые взносы переводят и частные лица, также распространена практика оставлять наследство на имя музея. Тысячи имен и названий фондов-спонсоров музей публикует в ежегодных отчетах.